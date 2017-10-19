Игра в аплодисменты Си Цзиньпину стала хитом китайского Интернета

Безусловным хитом китайского Интернета стала игра по мотивам открывшегося вчера 19-го съезда Коммунистической партии страны.

Выступление председателя КНР Си Цзиньпина длилось 3,5 часа и, как положено, неоднократно прерывалось аплодисментами.



После этого крупнейшая в стране интернет-компания Tencent предлагает всем владельцев смартфонов посоревноваться в том, кто неистовее и яростнее умеет хлопать китайскому лидеру.



Начинается игра с короткого фрагмента его речи, а потом пользователю дается 19 секунд, чтобы как можно быстрее стучать по кнопке «аплодисменты». За неполный день существования в эту игру сыграли уже 400 миллионов раз.