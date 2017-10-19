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    Игра в аплодисменты Си Цзиньпину стала хитом китайского Интернета

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    Игра в аплодисменты Си Цзиньпину стала хитом китайского Интернета

    Игра в аплодисменты Си Цзиньпину стала хитом китайского Интернета

    Игра в аплодисменты Си Цзиньпину стала хитом китайского Интернета

      Безусловным хитом китайского Интернета стала игра по мотивам открывшегося вчера 19-го съезда Коммунистической партии страны.

      Выступление председателя КНР Си Цзиньпина длилось 3,5 часа и, как положено, неоднократно прерывалось аплодисментами.

      После этого крупнейшая в стране интернет-компания Tencent предлагает всем владельцев смартфонов посоревноваться в том, кто неистовее и яростнее умеет хлопать китайскому лидеру.

      Начинается игра с короткого фрагмента его речи, а потом пользователю дается 19 секунд, чтобы как можно быстрее стучать по кнопке «аплодисменты». За неполный день существования в эту игру сыграли уже 400 миллионов раз.

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