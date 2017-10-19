Глава «Газпром-медиа» рассказал о роли закона в эпоху искусственного интеллекта

Глава «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко на фестивале молодежи и студентов заявил, что важная задача молодого поколения — создать юридическую и этическую базу для жизни и работы в новом мире высоких технологий.

Парламентаризм, благотворительность и экономику будущего обсуждают сегодня на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Особенно горячо дискутировали на тему «Образы будущего: общие ценности и личный вклад». В разговоре приняли участие президент одной из крупнейших мировых компаний — Alibaba — Майкл Эванс и генеральный директор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко. Он, в частности, говорил о вызовах, которые стоят перед молодым поколением.



Дмитрий Чернышенко, генеральный директор «Газпром-медиа»: «Очевидно, что мы сейчас живем в эпоху, которую кто-то называет четвертой промышленной революцией. На самом деле изменений гораздо больше, и это не только искусственный интеллект, не только машинное обучение, не только блокчейн. Я думаю, самые важные вызовы, которые стоят перед нами — это определение именно нормативной базы, законов, правил морали о том, как в этих изменяющихся условиях не совершить огромный дисбаланс, не создать определенное неравенство».