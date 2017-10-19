Путин рассказал о самоубийстве главного конструктора при ликвидации РСМД

Президент РФ рассказал, что при ликвидации ракет средней и меньшей дальности их главный конструктор покончил с собой.
Главный конструктор ракет средней и меньшей дальности совершил самоубийство, когда было принято решение о ликвидации ракет. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.
Владимир Путин, президент РФ: «Кстати, при ликвидации этих ракет наших малой и средней дальности главный конструктор покончил жизнь самоубийством — считал, что это предательство в отношении собственной страны. Но это трагическая история, перевернем ее».
Ранее в четверг Путин заявил, что, если США примут решение выйти из договора о РСМД, ответ России будет мгновенным и зеркальным.
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году. Также появились сообщения, что в Конгрессе США предлагают выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Инициатива обсуждается в Белом доме.
Владимир Путин, президент РФ: «Кстати, при ликвидации этих ракет наших малой и средней дальности главный конструктор покончил жизнь самоубийством — считал, что это предательство в отношении собственной страны. Но это трагическая история, перевернем ее».
Ранее в четверг Путин заявил, что, если США примут решение выйти из договора о РСМД, ответ России будет мгновенным и зеркальным.
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году. Также появились сообщения, что в Конгрессе США предлагают выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Инициатива обсуждается в Белом доме.
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