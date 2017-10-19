Путин: после трагической смерти Магнитского начались политические игры

Владимир Путин заявил, что «дело Магнитского» основано на противоправной деятельности группы лиц во главе с Уильямом Браудером.
По словам президента, после смерти юриста Сергея Магнитского СИЗО «Матросская тишина» начались «неконструктивные политические игры».
Владимир Путин, президент РФ: «Для нас это показалось совершенно неожиданным и странным, что вокруг, конечно, трагического случая, ухода из жизни человека, такие политические игры начались. Это все очень неконструктивные политические игры».
При этом российский лидер заявил, что в основе «дела Магнитского» «лежит противоправная деятельность целой группы лиц во главе с известным господином Браудером».
Также Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, отметил, что основатель фонда Hermitage Capital десять лет жил в РФ в качестве туриста, незаконно скупал акции российских компаний и уходил от налогов как в России, так и в США, передает РИА Новости. Президент напомнил, что в РФ Браудер на девять лет заочно осужден за эти махинации.
Напомним, закон Магнитского был принят в США в 2012 году. Были введены визовые и финансовые санкции в отношении граждан РФ, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти юриста Hermitage Capital. А недавно аналогичные ограничения решила ввести Канада.
Владимир Путин, президент РФ: «Для нас это показалось совершенно неожиданным и странным, что вокруг, конечно, трагического случая, ухода из жизни человека, такие политические игры начались. Это все очень неконструктивные политические игры».
При этом российский лидер заявил, что в основе «дела Магнитского» «лежит противоправная деятельность целой группы лиц во главе с известным господином Браудером».
Также Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, отметил, что основатель фонда Hermitage Capital десять лет жил в РФ в качестве туриста, незаконно скупал акции российских компаний и уходил от налогов как в России, так и в США, передает РИА Новости. Президент напомнил, что в РФ Браудер на девять лет заочно осужден за эти махинации.
Напомним, закон Магнитского был принят в США в 2012 году. Были введены визовые и финансовые санкции в отношении граждан РФ, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти юриста Hermitage Capital. А недавно аналогичные ограничения решила ввести Канада.
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