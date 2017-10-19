Сын Улюкаева снимает фильм «Папа, сдохни» на деньги Минкульта

Сын
экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева Дмитрий участвует в съемках фильма с провокационным названием «Папа, сдохни».
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Картина начинающего режиссера Кирилла Соколова под рабочим названием «Папа, сдохни» попала в список проектов, финансируемых Минкультом. Как указано на сайте, организацией-заявителем ленты является «Белое зеркало», одним из владельцев которой числится Улюкаев-младший. Как сообщают СМИ, на работу молодым людям выделили 25 миллионов рублей. Согласно информации на сайте «Кинопоиск», общий бюджет фильма составляет 65 млн рублей.
Многие сразу же усмотрели в названии «Папа, сдохни» отсылки к ситуации в семье Улюкаевых. Однако продюсер фильма Софико Кикнавелидзе в разговоре с РИА Новости заявила, что никакого отношения к реальности история не имеет. Это черная комедия о молодом парне, который решает отомстить отцу своей возлюбленной.
Напомним, Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. По данным обвинения, экс-министр получил 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином. Сам экс-министр утверждает, что его заставили взять деньги.
Многие сразу же усмотрели в названии «Папа, сдохни» отсылки к ситуации в семье Улюкаевых. Однако продюсер фильма Софико Кикнавелидзе в разговоре с РИА Новости заявила, что никакого отношения к реальности история не имеет. Это черная комедия о молодом парне, который решает отомстить отцу своей возлюбленной.
Напомним, Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. По данным обвинения, экс-министр получил 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином. Сам экс-министр утверждает, что его заставили взять деньги.
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