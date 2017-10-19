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    Морской спецназ испытал новейшую десантно-штурмовую лодку в кронштадтском форту. Кронштадт, Санкт-Петербург, Финский залив, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМорской спецназ испытал новейшую десантно-штурмовую лодку в кронштадтском форту

    Морской спецназ испытал новейшую десантно-штурмовую лодку в кронштадтском форту

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    Морской спецназ испытал новейшую <nobr>десантно-штурмовую</nobr> лодку в кронштадтском форту

    Морской спецназ испытал новейшую десантно-штурмовую лодку в кронштадтском форту

    Морской спецназ испытал новейшую <nobr>десантно-штурмовую</nobr> лодку в кронштадтском форту

      Командование Ленинградской военно-морской базы провело учения в Финском заливе по обезвреживанию условных диверсантов.

      В кронштадтских фортах вновь обосновались диверсанты. По такой легенде сегодня проходили учения морского спецназа. Хотя сами военные эти мероприятия называют испытанием новейшей десантно-штурмовой лодки.

      Именно на ней бойцы и подходили к берегу. Катер достаточно тихий. Он может незаметно доставить отряд даже к необорудованным берегам. При этом корпус целиком бронированный, что позволяет защитить личный состав от вражеских пуль.

      Специалисты признаются: аналогов такой лодки нет во всем мире. ВМФ ставили перед разработчиками очень строгие задачи — сделать катер быстрым и низким. Поэтому в темных водах Финского залива издалека его не сразу заметишь. Кроме того, у лодки новая удобная конфигурация люков, что позволило ускорить процесс десантирования.

      При необходимости на лодке могут появиться любые крупнокалиберные пулеметы. Это уже четвертый противодиверсионный катер в своем классе. Ожидается, что после испытаний он останется в распоряжении Ленинградской военно-морской базы.

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