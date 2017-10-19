Морской спецназ испытал новейшую десантно-штурмовую лодку в кронштадтском форту

Командование Ленинградской военно-морской базы провело учения в Финском заливе по обезвреживанию условных диверсантов.

В кронштадтских фортах вновь обосновались диверсанты. По такой легенде сегодня проходили учения морского спецназа. Хотя сами военные эти мероприятия называют испытанием новейшей десантно-штурмовой лодки.



Именно на ней бойцы и подходили к берегу. Катер достаточно тихий. Он может незаметно доставить отряд даже к необорудованным берегам. При этом корпус целиком бронированный, что позволяет защитить личный состав от вражеских пуль.



Специалисты признаются: аналогов такой лодки нет во всем мире. ВМФ ставили перед разработчиками очень строгие задачи — сделать катер быстрым и низким. Поэтому в темных водах Финского залива издалека его не сразу заметишь. Кроме того, у лодки новая удобная конфигурация люков, что позволило ускорить процесс десантирования.



При необходимости на лодке могут появиться любые крупнокалиберные пулеметы. Это уже четвертый противодиверсионный катер в своем классе. Ожидается, что после испытаний он останется в распоряжении Ленинградской военно-морской базы.