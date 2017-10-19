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Владимир Путин на сессии клуба «Валдай»

    Путин назначил экс-главу Дагестана Абдулатипова своим спецпредставителем

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    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Путин назначил <nobr>экс-главу</nobr> Дагестана Абдулатипова своим спецпредставителем

    Путин назначил экс-главу Дагестана Абдулатипова своим спецпредставителем

    Путин назначил <nobr>экс-главу</nobr> Дагестана Абдулатипова своим спецпредставителем
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назначен спецпредставителем президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспия.

    Соответствующий указ, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, подписал Владимир Путин.

    Документ вступает в силу со дня подписания.

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    Напомним, Рамазан Абдулатипов был отправлен в отставку с поста главы Дагестана 3 октября. Его пост занял руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

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