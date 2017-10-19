Путин назначил экс-главу Дагестана Абдулатипова своим спецпредставителем

Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назначен спецпредставителем президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспия.
Соответствующий указ, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, подписал Владимир Путин.
Документ вступает в силу со дня подписания.
Напомним, Рамазан Абдулатипов был отправлен в отставку с поста главы Дагестана 3 октября. Его пост занял руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.
Документ вступает в силу со дня подписания.
Напомним, Рамазан Абдулатипов был отправлен в отставку с поста главы Дагестана 3 октября. Его пост занял руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.
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