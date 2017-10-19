Путин: Россия готова к разработке новых систем вооружений

Всеобщее ядерное разоружение возможно, Россия этого хочет и будет к этому стремиться, при этом на первый план выходят новые виды вооружений.

Об этом заявил Владимир Путин на итоговой сессии дискуссионного клуба Валдай. Президент отметил, что современные высокотехнологичные государства развивают новые виды вооружений, которые по силе воздействия почти не уступают ядерному, но действуют более точечно.



Путин заявил, что Россия следит за развитием этих новых видов оружия и тоже скоро будет готова к их разработке.



Владимир Путин, президент РФ: «Говорят, что „мы готовы, продвинуты в разработке новых систем вооружений“. Хочу сказать, что мы тоже к этому будем готовы. Внимательно наблюдая за тем, что происходит в мире, по мере того, как у нашей страны будут появляться новые системы оружия в неядерном исполнении».

