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    Потерявшие близких в авиакатастрофе над Синаем намерены отсудить 93 млрд рублей. Санкт-Петербург, авиационные катастрофы и происшествия, компенсации, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПотерявшие близких в авиакатастрофе над Синаем намерены отсудить 93 млрд рублей

    Потерявшие близких в авиакатастрофе над Синаем намерены отсудить 93 млрд рублей

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    Потерявшие близких в авиакатастрофе над Синаем намерены отсудить 93 млрд рублей

    Потерявшие близких в авиакатастрофе над Синаем намерены отсудить 93 млрд рублей

      Сегодня стала известна точная сумма компенсаций, которую родственники жертв теракта будут взыскивать со страховщиков, турфирмы и авиакомпании.

      Родственники жертв теракта над Синайским полуостровом намерены взыскать 93 миллиарда рублей. Семьи погибших в результате крушения А321 обратились в суд с коллективным иском.

      Среди ответчиков — страховая компания, турагентство и авиаперевозчик. Дело будут рассматривать в Москве. Ранее адвокат Анатолий Кучерена заявлял, что потерпевшие заключили со страховщиками мировое соглашение, получив от 600 тысяч до 2 миллионов рублей.

      Однако, по информации юриста, размер компенсации может превышать эту сумму в несколько раз. Якобы лайнер был застрахован на 750 миллионов долларов. Но документы, подтверждающие или опровергающие эти данные, так и не были предоставлены.

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