Потерявшие близких в авиакатастрофе над Синаем намерены отсудить 93 млрд рублей

Сегодня стала известна точная сумма компенсаций, которую родственники жертв теракта будут взыскивать со страховщиков, турфирмы и авиакомпании.

Родственники жертв теракта над Синайским полуостровом намерены взыскать 93 миллиарда рублей. Семьи погибших в результате крушения А321 обратились в суд с коллективным иском.



Среди ответчиков — страховая компания, турагентство и авиаперевозчик. Дело будут рассматривать в Москве. Ранее адвокат Анатолий Кучерена заявлял, что потерпевшие заключили со страховщиками мировое соглашение, получив от 600 тысяч до 2 миллионов рублей.



Однако, по информации юриста, размер компенсации может превышать эту сумму в несколько раз. Якобы лайнер был застрахован на 750 миллионов долларов. Но документы, подтверждающие или опровергающие эти данные, так и не были предоставлены.