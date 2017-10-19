В выходные россияне смогут увидеть звездопад

В субботу и воскресенье россияне смогут увидеть метеорный поток Ориониды.
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В ближайшие выходные россияне смогут наблюдать звездопад. Как сообщили агентству «Москва» в пресс-службе Московского планетария, своего пика метеорный поток достигнет в ночь на субботу.
Пресс-служба Московского планетария: «В ближайшие выходные достигнет своего максимума метеорный поток в созвездии Ориона — Ориониды. Метеорный поток Ориониды связан с кометой Галлея. Последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, однако ее оторвавшиеся частицы ежегодно достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной — Майские Аквариды, а осенью — Ориониды».
Лучше всего Ориониды будет видно в юго-восточной части неба, добавили в планетарии.
Пресс-служба Московского планетария: «В ближайшие выходные достигнет своего максимума метеорный поток в созвездии Ориона — Ориониды. Метеорный поток Ориониды связан с кометой Галлея. Последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, однако ее оторвавшиеся частицы ежегодно достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной — Майские Аквариды, а осенью — Ориониды».
Лучше всего Ориониды будет видно в юго-восточной части неба, добавили в планетарии.
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