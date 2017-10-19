Путин: нельзя загонять Северную Корею в угол

Владимир Путин заявил, что корейский кризис необходимо решать с помощью диалога, а не угроз и хамства.
Российский лидер подчеркнул, что любые противоречия надо решать цивилизованно, а хамство или ругань в этом случае неуместны.
Владимир Путин, президент РФ: «Решать эту проблему, безусловно, нужно путем диалога, а не загонять Северную Корею в угол, не угрожать применением силы, не опускаться до откровенного хамства или ругани».
Также президент заявил, что, независимо от оценки северокорейского режима, нельзя забывать, что КНДР является суверенным государством.
При этом Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, отметил, что Россия безусловно осуждает ядерные испытания КНДР и выполняет все меры, принятые Совбезом ООН в отношении Северной Кореи.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове резко обострилась после того, как Пхеньян провел испытания баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные.
В связи с этим Совбез ООН принял решение ужесточить режим международных санкций в отношении КНДР. А президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением Северной Кореи. В Пхеньяне же заявили, что готовы нанести по территории США «невероятный и неожиданный» удар.
Владимир Путин, президент РФ: «Решать эту проблему, безусловно, нужно путем диалога, а не загонять Северную Корею в угол, не угрожать применением силы, не опускаться до откровенного хамства или ругани».
Также президент заявил, что, независимо от оценки северокорейского режима, нельзя забывать, что КНДР является суверенным государством.
При этом Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, отметил, что Россия безусловно осуждает ядерные испытания КНДР и выполняет все меры, принятые Совбезом ООН в отношении Северной Кореи.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове резко обострилась после того, как Пхеньян провел испытания баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные.
В связи с этим Совбез ООН принял решение ужесточить режим международных санкций в отношении КНДР. А президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением Северной Кореи. В Пхеньяне же заявили, что готовы нанести по территории США «невероятный и неожиданный» удар.
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