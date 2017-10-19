В Ингушетии при нападении на пост ГИБДД ранены двое полицейских

Двое злоумышленников напали на пункт ГИБДД в селе Яндаре в Ингушетии.
Нападение произошло около 17:00 на карабулакском стационарном посту ГИБДД. Сначала неизвестные наехали на автоинспекторов на автомобиле. При этом один из полицейских получил травму ноги. Потом вооруженный ножом мужчина вышел из машины и набросился на второго инспектора.
Во время борьбы полицейский открыл огонь из табельного оружия, однако перед этим нападавший успел его ранить. Сам злоумышленник от полученных ранений скончался на месте.
Как рассказал «Интерфаксу» источник в силовых структурах региона, второго нападавшего также серьезно ранили, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Сотрудникам ГИБДД оказывают помощь медики.
Во время борьбы полицейский открыл огонь из табельного оружия, однако перед этим нападавший успел его ранить. Сам злоумышленник от полученных ранений скончался на месте.
Как рассказал «Интерфаксу» источник в силовых структурах региона, второго нападавшего также серьезно ранили, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Сотрудникам ГИБДД оказывают помощь медики.
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