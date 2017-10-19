Путин назвал действия РФ в Сирии правильными и профессиональными

Президент РФ назвал действия России в Сирии альтернативой «самоуверенной и разрушительной» политике некоторых стран.
Взвешенные и профессиональные действия России в Сирии могут стать примером на международной арене. Об этом на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин.
Владимир Путин, президент России: «Сирийский опыт как раз показывает, что самоуверенной и разрушительной политике есть альтернатива. Россия противостоит террористам вместе с законным правительством Сирии и с другими государствами региона, действует на основе международного права».
Президент отметил, что урегулирование конфликта в Сирии дается России с трудом: приходится тщательно рассчитывать каждое слово и каждый шаг, так как в регионе остается много противоречий. Однако усилия РФ вселяют надежду на лучшее, передает слова Путина «Интерфакс».
Владимир Путин: «И наши усилия, результативность которых еще совсем недавно коллеги ставили под сомнение, скажу аккуратно — все-таки вселяют сегодня надежду. Они оказались очень важными, правильными, профессиональными и ко времени».
Владимир Путин, президент России: «Сирийский опыт как раз показывает, что самоуверенной и разрушительной политике есть альтернатива. Россия противостоит террористам вместе с законным правительством Сирии и с другими государствами региона, действует на основе международного права».
Президент отметил, что урегулирование конфликта в Сирии дается России с трудом: приходится тщательно рассчитывать каждое слово и каждый шаг, так как в регионе остается много противоречий. Однако усилия РФ вселяют надежду на лучшее, передает слова Путина «Интерфакс».
Владимир Путин: «И наши усилия, результативность которых еще совсем недавно коллеги ставили под сомнение, скажу аккуратно — все-таки вселяют сегодня надежду. Они оказались очень важными, правильными, профессиональными и ко времени».
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