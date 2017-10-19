Алексей Чумаков ответил на нескромные вопросы в программе НТВ «Секрет на миллион»

смотреть Сколько миллионов потратил Алексей Чумаков на особняк под Москвой? «Секрет на миллион» — в субботу в 17:00

На днях звёздная пара — Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук — впервые стали родителями. Алексей откровенно признался, почему они так долго шли к рождению ребенка. Также певец рассказал, как протекала беременность супруги и показал для зрителей НТВ, где в их огромном загородном доме будет детская комната.Однако в жизни певца есть место неутихающей боли: Алексей поделился переживаниями о смерти близкого человека. Чумаков рассказал, почему его мама скрывала страшный диагноз и поведал, как он, его старший брат и пожилой отец справляются с этой потерей.Ведущая Лера Кудрявцева задала в беседе и «нескромные» вопросы: Алексею Чумакову пришлось ответить, сколько миллионов он потратил на особняк под Москвой, раскрыть слагаемые семейного бюджета и рассекретить подробности судебных разбирательств, с которыми он недавно столкнулся.Но ответил ли известный певец на главный вопрос? Смотрите откровенную беседу с Алексеем Чумаковым обо всём самом личном и сокровенном