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    Алексей Чумаков ответил на нескромные вопросы в программе НТВ «Секрет на миллион». знаменитости, музыка и музыканты, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАлексей Чумаков ответил на нескромные вопросы в программе НТВ «Секрет на миллион»

    Алексей Чумаков ответил на нескромные вопросы в программе НТВ «Секрет на миллион»

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    Алексей Чумаков ответил на нескромные вопросы в программе НТВ «Секрет на миллион»

    Алексей Чумаков ответил на нескромные вопросы в программе НТВ «Секрет на миллион»

    Алексей Чумаков ответил на нескромные вопросы в программе НТВ «Секрет на миллион»

      В новом выпуске провокационного шоу «Секрет на миллион» сокровенные тайны раскроет певец Алексей Чумаков. Он согласился рассказать Лере Кудрявцевой все подробности личной жизни.

      На днях звёздная пара — Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук — впервые стали родителями. Алексей откровенно признался, почему они так долго шли к рождению ребенка. Также певец рассказал, как протекала беременность супруги и показал для зрителей НТВ, где в их огромном загородном доме будет детская комната.

      Однако в жизни певца есть место неутихающей боли: Алексей поделился переживаниями о смерти близкого человека. Чумаков рассказал, почему его мама скрывала страшный диагноз и поведал, как он, его старший брат и пожилой отец справляются с этой потерей.

      смотретьСколько миллионов потратил Алексей Чумаков на особняк под Москвой? «Секрет на миллион» — в субботу в 17:00
      Сколько миллионов потратил Алексей Чумаков на особняк под Москвой? «Секрет на миллион» — в субботу в 17:00
      Ведущая Лера Кудрявцева задала в беседе и «нескромные» вопросы: Алексею Чумакову пришлось ответить, сколько миллионов он потратил на особняк под Москвой, раскрыть слагаемые семейного бюджета и рассекретить подробности судебных разбирательств, с которыми он недавно столкнулся.

      Но ответил ли известный певец на главный вопрос? Смотрите откровенную беседу с Алексеем Чумаковым обо всём самом личном и сокровенном в субботу, 21 октября, в 17:00 в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

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