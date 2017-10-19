Три товарища на Урале похоронили в диване тело четвертого

Друзья умершего побоялись вызвать полицию, поэтому спрятали труп в диване.

Инцидент произошел в Копейске на Урале. 26-летний местный житель Константин Карпов ушел в гости к другу и не вернулся. На звонки родных юноша тоже не отвечал, поэтому было принято отправиться на поиски. Вскоре к ним подключилась полиция. Однако обнаружить Карпова удалось только спустя пять дней. Тело юноши, завернутое в полиэтилен, нашли в диване в квартире того самого друга, в гости к которому он ушел. Как сообщают местные СМИ, видимых признаков насилия эксперты при осмотре тела не выявили



Виталий Ерцкин, замруководителя СО СКР: «Мы отрабатываем версию, что погибший и его друзья в квартире употребляли запрещенные вещества. Возможно, мужчина скончался от передозировки. Известно, что в квартире в это же время находились три человека, в том числе хозяин. Сейчас они скрываются».



По предварительной информации, один из друзей ранее уже имел проблемы с законом. Следователи предполагают, что именно по этой причине молодые люди побоялись вызвать медиков или полицию.

