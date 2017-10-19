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    Зрелищное прощание: пилот последнего рейса Air Berlin устроил эффектную посадку. Германия, авиакомпании, авиация, банкротства, самолеты, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗрелищное прощание: пилот последнего рейса Air Berlin устроил эффектную посадку

    Зрелищное прощание: пилот последнего рейса Air Berlin устроил эффектную посадку

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    Зрелищное прощание: пилот последнего рейса Air Berlin устроил эффектную посадку

    Зрелищное прощание: пилот последнего рейса Air Berlin устроил эффектную посадку

      Пилот авиакомпании Air Berlin, в августе объявившей о банкротстве, решил эффектно отметить прекращение полетов.

      Накануне второй по величине немецкий перевозчик выполнил свой последний дальний рейс. Борт с двумя сотнями пассажиров на борту заходил на посадку в Дюссельдорфе, как вдруг повернул влево, прошел прямо над зданием терминала и стал начал набирать высоту, уходя на второй круг.

      В аэропорту людям казалось, что воздушное судно летит прямо на них, но при просмотре видеозаписи, снятой из контрольной башни, становится понятно, что это был запланированный маневр. Диспетчеры пилоту аплодировали.

      Пресса пишет, что руководство авиакомпании знало о планах пилота устроить выступление. Если это так, то непонятно, почему оно тогда поддержало авиационные власти, которые начали расследование инцидента. Как себя при посадке чувствовали пассажиры, не сообщается.

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