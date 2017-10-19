Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
Онлайн на сайте
Владимир Путин на сессии клуба «Валдай»

    Украинского депутата задержали при попытке вылететь в Германию с бриллиантами

    1 комментарий
    • Фото: fraza.ua
    Украинского депутата задержали при попытке вылететь в Германию с бриллиантами

    Украинского депутата задержали при попытке вылететь в Германию с бриллиантами

    Украинского депутата задержали при попытке вылететь в Германию с бриллиантами
  • Фото: fraza.ua

    • Правоохранители задержали в аэропорту Киева депутата Верховной рады, пытавшегося вылететь в Кельн и вывезти золото и бриллианты.

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали в четверг в аэропорту «Киев» (Жуляны) депутата Верховной рады Борислава Розенблата. С собой у Розенблата были золото и бриллианты, сообщает издание «Левый берег» со ссылкой на источник в аэропорту.

    Розенблата подозревают в содействии незаконной добыче янтаря. Ему вменяют злоупотребление положением и получение взятки размером в 285 тысяч долларов. По данным следствия, он пытался внести в Налоговый кодекс поправки специально для фирмы, которая планировала добывать на Украине янтарь. Ему был назначен залог в 270 тысяч долларов, и он заявил, что залог внесла его семья.

    В центральных и западных областях Украины давно процветает незаконная добыча и контрабанда янтаря. Ранее президент Украины Петр Порошенко требовал от правоохранителей принять меры по их пресечению.

    Сам Розенблат назвал свое задержание произволом и заявил, что уведомил антикоррупционное бюро о своих планах выехать в Германию на три дня.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru