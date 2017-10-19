Украинского депутата задержали при попытке вылететь в Германию с бриллиантами

Правоохранители задержали в аэропорту Киева депутата Верховной рады, пытавшегося вылететь в Кельн и вывезти золото и бриллианты.
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали в четверг в аэропорту «Киев» (Жуляны) депутата Верховной рады Борислава Розенблата. С собой у Розенблата были золото и бриллианты, сообщает издание «Левый берег» со ссылкой на источник в аэропорту.
Розенблата подозревают в содействии незаконной добыче янтаря. Ему вменяют злоупотребление положением и получение взятки размером в 285 тысяч долларов. По данным следствия, он пытался внести в Налоговый кодекс поправки специально для фирмы, которая планировала добывать на Украине янтарь. Ему был назначен залог в 270 тысяч долларов, и он заявил, что залог внесла его семья.
В центральных и западных областях Украины давно процветает незаконная добыча и контрабанда янтаря. Ранее президент Украины Петр Порошенко требовал от правоохранителей принять меры по их пресечению.
Сам Розенблат назвал свое задержание произволом и заявил, что уведомил антикоррупционное бюро о своих планах выехать в Германию на три дня.
Розенблата подозревают в содействии незаконной добыче янтаря. Ему вменяют злоупотребление положением и получение взятки размером в 285 тысяч долларов. По данным следствия, он пытался внести в Налоговый кодекс поправки специально для фирмы, которая планировала добывать на Украине янтарь. Ему был назначен залог в 270 тысяч долларов, и он заявил, что залог внесла его семья.
В центральных и западных областях Украины давно процветает незаконная добыча и контрабанда янтаря. Ранее президент Украины Петр Порошенко требовал от правоохранителей принять меры по их пресечению.
Сам Розенблат назвал свое задержание произволом и заявил, что уведомил антикоррупционное бюро о своих планах выехать в Германию на три дня.
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