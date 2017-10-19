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Владимир Путин на сессии клуба «Валдай»

    Путин подписал указ о снижении президентской зарплаты на 2018 год

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    Путин подписал указ о снижении президентской зарплаты на 2018 год

    Путин подписал указ о снижении президентской зарплаты на 2018 год

    Путин подписал указ о снижении президентской зарплаты на 2018 год
  • Фото: Associated Press © 2017, Alexander Zemlianichenko

    • Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий снижение зарплаты высшим государственным чиновникам на 10%.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Согласно документу, снижение зарплаты коснется президента, премьер-министра, вице-премьеров, министров, генерального прокурора, глав Следственного комитета и Центральной избирательной комиссии. Под действие указа также попадают сотрудников аппарата правительства и администрации президента.

    Действие указа распространяется до конца 2018 года.

    Напомним, зарплаты высшим государственным служащим впервые были снижены в марте 2015 года. В дальнейшем президент несколько раз продлевал действие документа.

    Ранее сообщалось, что за 2016 год глава государства заработал 8 млн 858 тыс. рублей. Доход премьер-министра России Дмитрия Медведева в 2016 году составил 8,586 млн рублей, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова — 12,6 миллиона рублей.

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