Росприроднадзор ужаснулся состоянием Невы в районе Отрадного

Инспекторы Росприроднадзора провели рейд в водоохранной зоне Невы в Ленобласти.

Ситуация с загрязнением водоохранной зоны Невы в Кировском районе Ленинградской области грозит перерасти в экологическое бедствие. Сегодняшний рейд инспекторов Росприроднадзора в городе Отрадное только подтвердил опасения.



Пробы грунта, взятые специалистами, показали: уровень загрязнения нефтепродуктами превышает норму в сотни раз, а некоторые образцы по всем параметрам имеют больше общего с отходами, чем с обычной землей. Однако новые собственники территорий бывшего мачтопропиточного завода не торопятся устранять нарушения.



Как владельцы участков объясняют своё бездействие и существует ли вероятность того, что токсичные отходы могут попасть в Неву, а по ней и в Петербург?



Репортаж корреспондента НТВ Эдмунда Желбунова смотрите в вечернем выпуске программы «Сегодня в Санкт-Петербурге», в 19:20.