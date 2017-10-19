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    Росприроднадзор ужаснулся состоянием Невы в районе Отрадного

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    Росприроднадзор ужаснулся состоянием Невы в районе Отрадного

    Росприроднадзор ужаснулся состоянием Невы в районе Отрадного

    Инспекторы Росприроднадзора провели рейд в водоохранной зоне Невы в Ленобласти.

    Ситуация с загрязнением водоохранной зоны Невы в Кировском районе Ленинградской области грозит перерасти в экологическое бедствие. Сегодняшний рейд инспекторов Росприроднадзора в городе Отрадное только подтвердил опасения.

    Пробы грунта, взятые специалистами, показали: уровень загрязнения нефтепродуктами превышает норму в сотни раз, а некоторые образцы по всем параметрам имеют больше общего с отходами, чем с обычной землей. Однако новые собственники территорий бывшего мачтопропиточного завода не торопятся устранять нарушения.

    Как владельцы участков объясняют своё бездействие и существует ли вероятность того, что токсичные отходы могут попасть в Неву, а по ней и в Петербург?

    Репортаж корреспондента НТВ Эдмунда Желбунова смотрите в вечернем выпуске программы «Сегодня в Санкт-Петербурге», в 19:20.

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