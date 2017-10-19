«В чем сила, брат?»: Данила Багров признан национальным супергероем

15 лет назад погиб Сергей Бодров — младший. Его вместе со съемочной группой накрыл ледник в Кармадонском ущелье. #ЗаМинуту pic.twitter.com/6TQkg5fXlP — НТВ (@ntvru) 20 сентября 2017 г.

Персонаж культового фильма стал лидером онлайн-голосования от организаторов выставки «Интерполитех» и Медиасовета. Он получил 45% голосов. Всего в голосовании приняли участие более 40 тысяч человек., член оргкомитета: «В этом персонаже есть много противоречивого, но, с другой стороны, он — герой своей эпохи, правдоподобный и следующий каким-то своим, важным для него жизненным принципам».Соперниками Багрова были Илья Муромец, Дядя Степа, Ольга Терентьева («Ольга»), Глеб Жеглов, Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»), Сергей Глухарев («Глухарь») и другие. Как отмечают организаторы, основным условием была «нереальность» супергероев — все они являются собирательными образами или просто вымышленными персонажами. Такой подход они объяснили нежеланием каким-либо образом касаться политики.