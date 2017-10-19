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Выступление Владимира Путина на сессии клуба «Валдай»

    «В чем сила, брат?»: Данила Багров признан национальным супергероем

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    • Кадр из Фильма "Брат", СТВ, реж. А. Балабанов, 1997г.
    «В чем сила, брат?»: Данила Багров признан национальным супергероем

    «В чем сила, брат?»: Данила Багров признан национальным супергероем

    «В чем сила, брат?»: Данила Багров признан национальным супергероем
  • Кадр из Фильма "Брат", СТВ, реж. А. Балабанов, 1997г.

    • Россияне выбрали главного героя фильма «Брат» Данилу Багрова главным национальным супергероем.

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    Персонаж культового фильма стал лидером онлайн-голосования от организаторов выставки «Интерполитех» и Медиасовета. Он получил 45% голосов. Всего в голосовании приняли участие более 40 тысяч человек.

    Николай Маричев, член оргкомитета: «В этом персонаже есть много противоречивого, но, с другой стороны, он — герой своей эпохи, правдоподобный и следующий каким-то своим, важным для него жизненным принципам».

    Соперниками Багрова были Илья Муромец, Дядя Степа, Ольга Терентьева («Ольга»), Глеб Жеглов, Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»), Сергей Глухарев («Глухарь») и другие. Как отмечают организаторы, основным условием была «нереальность» супергероев — все они являются собирательными образами или просто вымышленными персонажами. Такой подход они объяснили нежеланием каким-либо образом касаться политики.


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