Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    В Великом Новгороде возбудили дело из-за забытой в теле роженицы салфетки. беременность и роды, Великий Новгород, врачебные ошибки, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Великом Новгороде возбудили дело из-за забытой в теле роженицы салфетки

    В Великом Новгороде возбудили дело из-за забытой в теле роженицы салфетки

    комментировать
    В Великом Новгороде возбудили дело <nobr>из-за</nobr> забытой в теле роженицы салфетки

    В Великом Новгороде возбудили дело из-за забытой в теле роженицы салфетки

    В Великом Новгороде возбудили дело <nobr>из-за</nobr> забытой в теле роженицы салфетки

      Против акушерки из Великого Новгорода, которая оставила в брюшной полости роженицы марлевую салфетку, возбудили уголовное дело.

      В кабинет следователя Татьяна Малахова пришла со своей маленькой дочерью, чтобы еще раз рассказать, как едва не погибла во время родов по вине акушерки Светланы Уваровой. Дело в том, что врач допустила ошибку. Во время операции она забыла в теле пациентки марлевую салфетку.

      Позднее Татьяна пожаловалась врачам, что плохо себя чувствует. Но акушеры успокоили пациентку — ничего страшного, после родов такое бывает. Но когда терпеть боль стало невыносимо, Малахова обратилась в другую больницу. Там сделали УЗИ и в срочном порядке провели операцию.

      Акушерка, говорит женщина, даже не извинилась. Как доказали следователи, в 2015 году по вине медицинского работника погибли новорожденный ребенок и его мать. Тогда она тоже уверяла, что ни в чем не виновата. Уварову приговорили к двум годам колонии -поселения. Но тогда гинекологу удалось не только избежать наказания, попав под амнистию, но и вернуться в роддом.

      Не исключено, что вскоре в этом уголовном деле может появиться еще один фигурант. Это медсестра, которая в момент операции выполняла обязанности ассистента и должна была посчитать количество салфеток до и после хирургического вмешательства.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru