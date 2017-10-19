В Великом Новгороде возбудили дело из-за забытой в теле роженицы салфетки

Против акушерки из Великого Новгорода, которая оставила в брюшной полости роженицы марлевую салфетку, возбудили уголовное дело.

В кабинет следователя Татьяна Малахова пришла со своей маленькой дочерью, чтобы еще раз рассказать, как едва не погибла во время родов по вине акушерки Светланы Уваровой. Дело в том, что врач допустила ошибку. Во время операции она забыла в теле пациентки марлевую салфетку.



Позднее Татьяна пожаловалась врачам, что плохо себя чувствует. Но акушеры успокоили пациентку — ничего страшного, после родов такое бывает. Но когда терпеть боль стало невыносимо, Малахова обратилась в другую больницу. Там сделали УЗИ и в срочном порядке провели операцию.



Акушерка, говорит женщина, даже не извинилась. Как доказали следователи, в 2015 году по вине медицинского работника погибли новорожденный ребенок и его мать. Тогда она тоже уверяла, что ни в чем не виновата. Уварову приговорили к двум годам колонии -поселения. Но тогда гинекологу удалось не только избежать наказания, попав под амнистию, но и вернуться в роддом.



Не исключено, что вскоре в этом уголовном деле может появиться еще один фигурант. Это медсестра, которая в момент операции выполняла обязанности ассистента и должна была посчитать количество салфеток до и после хирургического вмешательства.