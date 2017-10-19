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    Песков отрицает причастность Кремля к выдвижению Собчак

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    • Фото: Прокофьев Вячеслав, Метцель Михаил / ТАСС
    Песков отрицает причастность Кремля к выдвижению Собчак

    Песков отрицает причастность Кремля к выдвижению Собчак

    Песков отрицает причастность Кремля к выдвижению Собчак
  • Фото: Прокофьев Вячеслав, Метцель Михаил / ТАСС

    • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению Ксении Собчак принять участие в президентской гонке.

    «Это не так», — заявил Песков на просьбу журналистов прокомментировать слухи, что кампания телеведущей подготовлена в Кремле. Отметим, накануне Собчак сообщила, что рассказала Владимиру Путину о своем решении участвовать в выборах и, по ее словам, президенту это не понравилось.

    Также представитель Кремля не стал комментировать вопрос о соперниках Владимира Путина, объяснив это тем, что кампания еще не началась.

    Дмитрий Песков: «Пока никаких зарегистрированных кандидатов нет. Вряд ли можно говорить о соперниках Владимира Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться и говорил, что до начала избирательной кампании еще есть время».

    По словам Пескова, в настоящее время глава государства планирует сконцентрироваться исключительно на президентской работе, а не на предстоящих выборах.

    Накануне популярная телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении баллотироваться в президенты. Она позиционирует себя как кандидата «против всех».

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