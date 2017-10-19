Песков отрицает причастность Кремля к выдвижению Собчак

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению Ксении Собчак принять участие в президентской гонке.
«Это не так», — заявил Песков на просьбу журналистов прокомментировать слухи, что кампания телеведущей подготовлена в Кремле. Отметим, накануне Собчак сообщила, что рассказала Владимиру Путину о своем решении участвовать в выборах и, по ее словам, президенту это не понравилось.
Также представитель Кремля не стал комментировать вопрос о соперниках Владимира Путина, объяснив это тем, что кампания еще не началась.
Дмитрий Песков: «Пока никаких зарегистрированных кандидатов нет. Вряд ли можно говорить о соперниках Владимира Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться и говорил, что до начала избирательной кампании еще есть время».
По словам Пескова, в настоящее время глава государства планирует сконцентрироваться исключительно на президентской работе, а не на предстоящих выборах.
Накануне популярная телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении баллотироваться в президенты. Она позиционирует себя как кандидата «против всех».
Также представитель Кремля не стал комментировать вопрос о соперниках Владимира Путина, объяснив это тем, что кампания еще не началась.
Дмитрий Песков: «Пока никаких зарегистрированных кандидатов нет. Вряд ли можно говорить о соперниках Владимира Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться и говорил, что до начала избирательной кампании еще есть время».
По словам Пескова, в настоящее время глава государства планирует сконцентрироваться исключительно на президентской работе, а не на предстоящих выборах.
Накануне популярная телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении баллотироваться в президенты. Она позиционирует себя как кандидата «против всех».
Комментарии