В московской гостинице нашли замаскированный бордель

Сотрудницы столичного массажного салона были задержаны этим утром по подозрению в занятии проституцией. Как удалось выяснить полицейским, под вывеской безобидного учреждения девушки оказывали интим-услуги .

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Группа захвата появилась в холле гостиницы настолько стремительно, что никто из постояльцев даже не успевает испугаться. Но главное, чтобы не успели опомниться работники салона на минус первом этаже.



Как стало известно оперативникам, под прикрытием массажного салона работал бордель. Девушки принимали клиентов здесь и выезжали по адресам. Цена варьировалась от 40 до 250 тысяч рублей. При этом известно, что штат постоянно пополнялся девушками из ближнего и дальнего зарубежья. Набор в основном шел через Интернет.



В результате обысков стражи порядка обнаружили черную бухгалтерию. Предполагаемого организатора незаконного бизнеса задержали во время так называемой контрольной закупки — сразу после того, как он озвучил цену за оптовую доставку живого товара. Суда он и две его помощницы будут дожидаться под стражей.

