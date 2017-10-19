Жительница Кузбасса чуть не погибла при взрыве шаров на детском празднике

Кузбасские следователи выясняют, чем были наполнены воздушные шары, которые взорвались на детском празднике. Взрыв был такой силы, что в доме выбило стекла, а хозяйка квартиры с ожогами попала в больницу.

Выбитое окно, копоть на обоях, испорченная одежда. Для Ирины Масак день рождения дочери закончился ожогами. По словам женщины, она хотела порадовать ребенка и заказала 30 шаров. Вместе с праздничным тортом и свечами занесла их в комнату. И тут прогремел взрыв.



Ирина Масак, пострадавшая: «Я торт держу, свет включила еще, секунд 30 буквально, как Вероника поднялась, и все — произошел взрыв. Он как один за одним тык-тык-тык. Меня как откинуло, на лицо, на руки, ожоги».



Огонь мгновенно перекинулся на мебель и детскую кровать. Именинницу спасло толстое одеяло.



Воздушные шары Ирина заказала через Интернет. Курьер доставил подарок на дом. Сейчас офис этой компании закрыт. Директор ушел в глухую оборону, но оперативники разыскали его.



Юрий Алексеев, и. о. руководителя СО по г. Ленинск-Кузнецкий: «Следствием установлен предприниматель, у которого приобретались шары. В настоящее время проводится проверка. Следствием будет установлено, соответствует ли деятельность предпринимателя требованиям безопасности».



Эксперты говорят: если бы шары, как и полагается, наполнили воздухом или гелием, ничего подобного бы точно не произошло. Скорее всего, использовали другое вещество.



По одной из версий, это мог быть — ацетилен. Соединение водорода с углеродом. Чаще всего такой газ используют во время сварочных работах. К слову, говорят медики, женщина еще легко отделалась. Парами ацетилена в замкнутом пространстве можно и отравиться. Если вина компании, где продали опасные для жизни шары, подтвердится, владелец рискует стать фигурантом уголовного дела, сообщает корреспондент НТВ Дарья Масалова.



