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    Жительница Кузбасса чуть не погибла при взрыве шаров на детском празднике. взрывы, Кемеровская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖительница Кузбасса чуть не погибла при взрыве шаров на детском празднике

    Жительница Кузбасса чуть не погибла при взрыве шаров на детском празднике

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    Жительница Кузбасса чуть не погибла при взрыве шаров на детском празднике

    Жительница Кузбасса чуть не погибла при взрыве шаров на детском празднике

    Жительница Кузбасса чуть не погибла при взрыве шаров на детском празднике

      Кузбасские следователи выясняют, чем были наполнены воздушные шары, которые взорвались на детском празднике. Взрыв был такой силы, что в доме выбило стекла, а хозяйка квартиры с ожогами попала в больницу.

      Выбитое окно, копоть на обоях, испорченная одежда. Для Ирины Масак день рождения дочери закончился ожогами. По словам женщины, она хотела порадовать ребенка и заказала 30 шаров. Вместе с праздничным тортом и свечами занесла их в комнату. И тут прогремел взрыв.

      Ирина Масак, пострадавшая: «Я торт держу, свет включила еще, секунд 30 буквально, как Вероника поднялась, и все — произошел взрыв. Он как один за одним тык-тык-тык. Меня как откинуло, на лицо, на руки, ожоги».

      Огонь мгновенно перекинулся на мебель и детскую кровать. Именинницу спасло толстое одеяло.

      Воздушные шары Ирина заказала через Интернет. Курьер доставил подарок на дом. Сейчас офис этой компании закрыт. Директор ушел в глухую оборону, но оперативники разыскали его.

      Юрий Алексеев, и. о. руководителя СО по г. Ленинск-Кузнецкий: «Следствием установлен предприниматель, у которого приобретались шары. В настоящее время проводится проверка. Следствием будет установлено, соответствует ли деятельность предпринимателя требованиям безопасности».

      Эксперты говорят: если бы шары, как и полагается, наполнили воздухом или гелием, ничего подобного бы точно не произошло. Скорее всего, использовали другое вещество.

      По одной из версий, это мог быть — ацетилен. Соединение водорода с углеродом. Чаще всего такой газ используют во время сварочных работах. К слову, говорят медики, женщина еще легко отделалась. Парами ацетилена в замкнутом пространстве можно и отравиться. Если вина компании, где продали опасные для жизни шары, подтвердится, владелец рискует стать фигурантом уголовного дела, сообщает корреспондент НТВ Дарья Масалова.

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