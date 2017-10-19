Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    На юго-востоке Москвы вспыхнул склад с текстилем

    комментировать
    На <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы вспыхнул склад с текстилем

    На юго-востоке Москвы вспыхнул склад с текстилем

    На <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы вспыхнул склад с текстилем
  • Фото: mreporter.ru

    • Возгорание произошло в используемом под склад строении на Южнопортовой улице в Москве.

    Как сообщает ТАСС, площадь пожара на данный момент составляет порядка 300 квадратных метров. По последним данным, пожар был локализован и потушен.

    По предварительной информации, в используемом под склад здании загорелся утеплитель. Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет. Как сообщили в администрации объекта, в момент возгорания в помещении никого не было.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru