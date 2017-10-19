На юго-востоке Москвы вспыхнул склад с текстилем

Возгорание произошло в используемом под склад строении на Южнопортовой улице в Москве.
Как сообщает ТАСС, площадь пожара на данный момент составляет порядка 300 квадратных метров. По последним данным, пожар был локализован и потушен.
По предварительной информации, в используемом под склад здании загорелся утеплитель. Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет. Как сообщили в администрации объекта, в момент возгорания в помещении никого не было.
По предварительной информации, в используемом под склад здании загорелся утеплитель. Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет. Как сообщили в администрации объекта, в момент возгорания в помещении никого не было.
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