Мать-героиню обвинили в убийстве мужа после показаний 9-летнего сына

В Татарстане мать пятерых детей была арестована после того, как ее девятилетний сын обвинил ее в убийстве собственного мужа.

Вот уже несколько месяцев Юлия Болонкина пытается самостоятельно выяснить, кто убил ее отца. Она не верит, что это могла сделать ее мать. Следователи же уверены в обратном, так как именно на нее указал брат Юлии, 9-летний Никита.



Факт, что женщину, представленную к награде «героиня материнства», обвинили в убийстве собственного мужа, стал большим шоком для всей деревни.



Эксперты, которые несколько дней осматривали место убийства, не нашли орудия преступления. Показаний маленького Никиты хватило, чтобы поместить мать в СИЗО, а его самого в приют. Однако Юлия считает, что следователи ошибаются, так как в день убийства ребенок был дома.



Юлия Болонкина: «Дети все время были дома, но, по версии сотрудников полиции, якобы Никита все видел, видел сам процесс убийства мамой папы, якобы видел потасовку».



Адвокат считает, что полагаться на слова маленького мальчика и обвинять многодетную мать в столь серьезном преступлении преждевременно. Тем более, что на очередном допросе Никита отказался от своих слов. Однако у следователей есть основания доверять словам мальчика, так как семья Болонкиных единственная из всех жителей села отказалась проходить проверку полиграфом. Сыщики не исключают, что именно сестра могла убедить мальчика изменить показания.



Главной подозреваемой в уголовном деле по-прежнему остается многодетная мать. Следователи пока не планируют изменять ей меру пресечения.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Динара Усманова.





