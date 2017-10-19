Расстрел автомобилиста в центре Москвы попал на видео

Отставной офицер, которого задержали по подозрению в убийстве во время дорожного конфликта в центре Москвы, признал вину.
Резонансное происшествие случилось в понедельник. Стрелял подполковник, предположительно, из пистолета Макарова. По предварительным данным, причиной преступления стал дорожный конфликт — мужчины не поделили проезд, и отставной офицер решил открыть огонь.
В распоряжении НТВ оказалась запись камеры наблюдения, которая зафиксировала конфликт. На кадрах видно, что едва водитель вышел из-за руля своей машины, оппонент выстрелил практически в упор. Ну а затем скрылся.
Сейчас его продолжают допрашивать следователи.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
В распоряжении НТВ оказалась запись камеры наблюдения, которая зафиксировала конфликт. На кадрах видно, что едва водитель вышел из-за руля своей машины, оппонент выстрелил практически в упор. Ну а затем скрылся.
Сейчас его продолжают допрашивать следователи.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
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