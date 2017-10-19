Французская актриса Дарьё скончалась в возрасте 100 лет

Во Франции умерла известная актриса и певица Даниэль Дарьё.
Во Франции скончалась одна из самых популярных актрис середины XX века Даниэль Дарьё. Ей было 100 лет. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ, актриса умерла в средув коммуне Буа-Ле-Руа на севере Франции.
Дарьё снялась более чем в 140 фильмах. Самым известным из них стала картина «Мейерлинг» 1936 года. Дарьё сыграла также в сатирической комедии Франсуа Озона «8 женщин» 2001 года. За эту роль она получила «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале. Кроме этого приза, Дарьё была лауреатом еще нескольких престижных наград и даже была удостоена звания кавалера ордена Почетного легиона.
Дарьё снялась более чем в 140 фильмах. Самым известным из них стала картина «Мейерлинг» 1936 года. Дарьё сыграла также в сатирической комедии Франсуа Озона «8 женщин» 2001 года. За эту роль она получила «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале. Кроме этого приза, Дарьё была лауреатом еще нескольких престижных наград и даже была удостоена звания кавалера ордена Почетного легиона.
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