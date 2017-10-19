Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    Киевский суд разрешил взыскать 6,5 млрд долларов с имущества «Газпрома»

    3 комментария

    Киевский суд разрешил взыскать 6,5 млрд долларов с имущества «Газпрома»

    Киевский суд разрешил взыскать 6,5 млрд долларов с имущества «Газпрома»

    Хозяйственный суд Киева разрешил взыскать долг в 171 млрд гривен (6,5 млрд долларов) со всего имущества «Газпрома».

    Таким образом суд удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

    Как отметил в своем Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко, раньше штраф можно было взыскать только со средств «Газпрома» в банках, теперь же речь идет обо всем имуществе компании.

    Глава Минюста уточнил, что решение суда будет обнародовано через несколько дней.

    Напомним, в 2015 году АМКУ обвинил российскую компанию в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита газа через украинскую газотранспортную систему и оштрафовал «Газпром». Позднее ведомство подало иск о принудительном взыскании штрафа и пени за просрочку.

    В «Газпроме» предприняли попытки оспорить решение АМКУ в украинских судах, однако они не увенчались успехом.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru