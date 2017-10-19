Киевский суд разрешил взыскать 6,5 млрд долларов с имущества «Газпрома»

Хозяйственный суд Киева разрешил взыскать долг в 171 млрд гривен (6,5 млрд долларов) со всего имущества «Газпрома».
Таким образом суд удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
Как отметил в своем Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко, раньше штраф можно было взыскать только со средств «Газпрома» в банках, теперь же речь идет обо всем имуществе компании.
Глава Минюста уточнил, что решение суда будет обнародовано через несколько дней.
Напомним, в 2015 году АМКУ обвинил российскую компанию в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита газа через украинскую газотранспортную систему и оштрафовал «Газпром». Позднее ведомство подало иск о принудительном взыскании штрафа и пени за просрочку.
В «Газпроме» предприняли попытки оспорить решение АМКУ в украинских судах, однако они не увенчались успехом.
Как отметил в своем Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко, раньше штраф можно было взыскать только со средств «Газпрома» в банках, теперь же речь идет обо всем имуществе компании.
Глава Минюста уточнил, что решение суда будет обнародовано через несколько дней.
Напомним, в 2015 году АМКУ обвинил российскую компанию в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита газа через украинскую газотранспортную систему и оштрафовал «Газпром». Позднее ведомство подало иск о принудительном взыскании штрафа и пени за просрочку.
В «Газпроме» предприняли попытки оспорить решение АМКУ в украинских судах, однако они не увенчались успехом.
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