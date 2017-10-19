Лавров предложил учредить форум «Баренцев Давос»

Глава российского МИДа Сергей Лавров предложил организовать новый форум для обсуждения проблем Евроарктического региона. Об этом он заявил на заседании в Архангельске.

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На встрече также присутствовали министры иностранных дел Швеции, Норвегии и Финляндии. Собеседники обсудили экологическую обстановку в регионе, помощь коренным народам Севера и развитие туризма. Для привлечения гостей в Мурманске и Архангельске могут ввести 72-часовой безвизовый режим. Нововведения коснутся и самого формата министерской сессии.



Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Будущий год пройдет под знаком 25-летия СБЕР (Совет Баренцева/Евроарктического региона). Юбилей — хороший повод подвести итоги, наметить планы на будущее. Российское председательство выступило с предложением учредить региональный форум высокого уровня, своего рода „Баренцев Давос“, в качестве постоянной дискуссионной площадки с участием представителей политических, деловых, научных кругов, СМИ для обсуждения всей баренцевой повестки дня».



На итоговой пресс-конференции Лавров отметил, что члены совета отнеслись к этому предложению позитивно и выразил надежду, что в скором времени идея будет воплощена в жизнь.