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    Лавров предложил учредить форум «Баренцев Давос». Архангельск, Лавров, Норвегия, Финляндия, Швеция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров предложил учредить форум «Баренцев Давос»

    Лавров предложил учредить форум «Баренцев Давос»

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    Лавров предложил учредить форум «Баренцев Давос»

    Лавров предложил учредить форум «Баренцев Давос»

      Глава российского МИДа Сергей Лавров предложил организовать новый форум для обсуждения проблем Евроарктического региона. Об этом он заявил на заседании в Архангельске.

      На встрече также присутствовали министры иностранных дел Швеции, Норвегии и Финляндии. Собеседники обсудили экологическую обстановку в регионе, помощь коренным народам Севера и развитие туризма. Для привлечения гостей в Мурманске и Архангельске могут ввести 72-часовой безвизовый режим. Нововведения коснутся и самого формата министерской сессии.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Будущий год пройдет под знаком 25-летия СБЕР (Совет Баренцева/Евроарктического региона). Юбилей — хороший повод подвести итоги, наметить планы на будущее. Российское председательство выступило с предложением учредить региональный форум высокого уровня, своего рода „Баренцев Давос“, в качестве постоянной дискуссионной площадки с участием представителей политических, деловых, научных кругов, СМИ для обсуждения всей баренцевой повестки дня».

      На итоговой пресс-конференции Лавров отметил, что члены совета отнеслись к этому предложению позитивно и выразил надежду, что в скором времени идея будет воплощена в жизнь.

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