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Выступление Владимира Путина на сессии клуба «Валдай»
    Министр нацбезопасности США сообщила о планах ИГИЛ устроить новое 11 сентября. Исламское государство, США, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинистр нацбезопасности США сообщила о планах ИГИЛ устроить новое 11 сентября

    Министр нацбезопасности США сообщила о планах ИГИЛ устроить новое 11 сентября

    1 комментарий

    Министр нацбезопасности США сообщила о планах ИГИЛ устроить новое 11 сентября

    Министр нацбезопасности США сообщила о планах ИГИЛ устроить новое 11 сентября

      Возможный удар КНДР — не единственное, что сейчас угрожает Америке.

      Британская газета The Telegraph утверждает, что в Соединенных Штатах может повториться трагедия 11 сентября. Якобы равный по масштабу теракт сейчас готовят запрещенная в РФ экстремистская группировка «Исламское государство».

      Издание ссылается на слова министра национальной безопасности США Элейн Дюк. Она заявила, что боевики планируют захватить пассажирский самолет. Об этом говорят данные разведки. Дюк добавила, что свои действия террористы координируют через Интернет.

      Осенью 2001 года смертники угнали 4 лайнера американских авиакомпаний. Два из них врезались в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один самолет упал на здание Пентагона, четвертое воздушное судно разбилось в Пенсильвании. В результате этого теракта погибли около 3 тысяч человек.

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