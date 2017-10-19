Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    Самолет жестко приземлился на оживленной улице американского Санкт-Петербурга. США, авиационные катастрофы и происшествия, авиация, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСамолет жестко приземлился на оживленной улице американского Санкт-Петербурга

    Самолет жестко приземлился на оживленной улице американского Санкт-Петербурга

    1 комментарий
    Самолет жестко приземлился на оживленной улице американского <nobr>Санкт-Петербурга</nobr>

    Самолет жестко приземлился на оживленной улице американского Санкт-Петербурга

    Самолет жестко приземлился на оживленной улице американского <nobr>Санкт-Петербурга</nobr>

      В Санкт-Петербурге произошло необычное ДТП. На одной из оживленных улиц приземлился самолет. Речь идет не о Северной столице, а о городе с таким же названием, который расположен в американском штате Флорида.

      Пока непонятно, что именно произошло в воздухе, ясно только, что пилот принял решение садиться прямо на дорогу посреди жилого квартала. Во время жесткой посадки воздушное судно задело несколько автомобилей. В одном из них находился двухлетний ребёнок.

      Судя по повреждениям, удар был довольно сильный, но обошлось без жертв. Травмы получили 5 человек, троих госпитализировали. По словам врачей, их жизням ничто не угрожает.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru