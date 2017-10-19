Самолет жестко приземлился на оживленной улице американского Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге произошло необычное ДТП. На одной из оживленных улиц приземлился самолет. Речь идет не о Северной столице, а о городе с таким же названием, который расположен в американском штате Флорида.

Пока непонятно, что именно произошло в воздухе, ясно только, что пилот принял решение садиться прямо на дорогу посреди жилого квартала. Во время жесткой посадки воздушное судно задело несколько автомобилей. В одном из них находился двухлетний ребёнок.



Судя по повреждениям, удар был довольно сильный, но обошлось без жертв. Травмы получили 5 человек, троих госпитализировали. По словам врачей, их жизням ничто не угрожает.