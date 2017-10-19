Немецкие ученые заявили об исчезновении насекомых в стране

По данным немецких ученых, численность насекомых в национальных парках и заповедниках страны сократилась на
75–82%.
Причину исчезновения насекомых в заповедниках и национальных парках ученые пока назвать не могут. Одна из версий связана с интенсификацией сельского хозяйства. Как отмечается в статье коллектива ученых из Германии, Великобритании и Нидерландов, большинство заповедников и национальных парков в Германии окружены сельскохозяйственными угодьями, на которых активно используются гербициды. Химические средства уничтожают часть растений, которыми питаются насекомые, вследствие чего их численность сокращается.
К подобным выводам приходили и в других странах, например, в Великобритании экологи зафиксировали сокращение численности нескольких видов бабочек. В ряде стран Южной Америки наблюдается уменьшение популяции диких пчел, передает РИА Новости.
Сокращение численности насекомых принимает катастрофические масштабы по всему миру, утверждают ученые. Оно может привести к изменениям во всех экосистемах Земли, так как насекомые играют важную роль в опылении растений.
К подобным выводам приходили и в других странах, например, в Великобритании экологи зафиксировали сокращение численности нескольких видов бабочек. В ряде стран Южной Америки наблюдается уменьшение популяции диких пчел, передает РИА Новости.
Сокращение численности насекомых принимает катастрофические масштабы по всему миру, утверждают ученые. Оно может привести к изменениям во всех экосистемах Земли, так как насекомые играют важную роль в опылении растений.
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