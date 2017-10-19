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    В МВД предложили ввести уголовную ответственность за гей-пропаганду

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    В МВД предложили ввести уголовную ответственность за гей-пропаганду

    В МВД предложили ввести уголовную ответственность за <nobr>гей-пропаганду</nobr>

    В МВД заявили о недостаточно строгом наказании за пропаганду педофилии, гомосексуализма и нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.

    Глава отдела по борьбе с педофилией Сергей Алабин отметил, что, по его мнению, за пропаганду нетрадиционных отношений необходимо ввести уголовную ответственность, так как административная оказалась малоэффективна.

    Выступая на заседании рабочей группы по разработке «антипедофильских поправок» в Госдуме, Алабин отметил, что только так можно будет «сохранить наше поколение», передает ТАСС.

    Сергей Алабин, начальник отдела по борьбе с педофилией управления организации борьбы с преступлениями против личности ГУУР МВД РФ: «Я считаю, что административная ответственность малоэффективна. Если это возвести в ранг уголовной ответственности, то мы сохраним наше поколение, которое не должно вырасти ориентированным на педофилию и нетрадиционные отношения».

    Отметим, что ранее во время заседания Ирина Яровая выступила за отмену сроков давности по преступлениям против детей, а также предложила ввести пожизненное заключение для педофилов.

    Напомним, закон о запрете гейпропаганды среди детей был принят в 2013 году. Были установлены штрафы в размере до миллиона рублей.

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