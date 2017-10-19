Отца таксиста-отравителя задержали за аналогичное преступление

В Москве задержали водителя, подозреваемого в краже мобильного телефона у пассажира. Предположительно, мужчина — отец арестованного накануне
таксиста-отравителя Ваагана Карапетяна.
В пресс-службе столичного УМВД рассказали, что к правоохранителям обратился мужчина, который стал жертвой ограбления во время поездки в такси. Потерпевший сел в машину к незнакомому человеку. В пути ему захотелось пить, и водитель предложил воды в бутылке. После нескольких глотков мужчине стало плохо, он потерял сознание.
Очнувшись, потерпевший обнаружил пропажу мобильного телефона. По его словам, до дома он добирался самостоятельно, но не помнит, как именно это было.
Вскоре оперативники задержали подозреваемого в краже. Им оказался 53-летний уроженец ближнего зарубежья.
По информации источника Агентства «Москва» в правоохранительных органах, задержанный — Вардан Карапетян, отец арестованного накануне таксиста-отравителя Ваагана Карапетяна.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину.
Напомним, 29-летний Вааган Карапетян занимался частным извозом и под разными предлогами предлагал клиентам выпить минеральную воду, в которой растворял психотропные вещества. Дожидавшись действия препаратов, он обворовывал пассажиров.
По данным следствия, один из потерпевших скончался. Экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила от отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом.
При обыске в квартире Карапетяна правоохранители обнаружили около 100 наручных часов, а также несколько десятков мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Кроме того, в ходе обысков было изъято большое количество сильнодействующих психотропных препаратов.
Очнувшись, потерпевший обнаружил пропажу мобильного телефона. По его словам, до дома он добирался самостоятельно, но не помнит, как именно это было.
Вскоре оперативники задержали подозреваемого в краже. Им оказался 53-летний уроженец ближнего зарубежья.
По информации источника Агентства «Москва» в правоохранительных органах, задержанный — Вардан Карапетян, отец арестованного накануне таксиста-отравителя Ваагана Карапетяна.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину.
Напомним, 29-летний Вааган Карапетян занимался частным извозом и под разными предлогами предлагал клиентам выпить минеральную воду, в которой растворял психотропные вещества. Дожидавшись действия препаратов, он обворовывал пассажиров.
По данным следствия, один из потерпевших скончался. Экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила от отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом.
При обыске в квартире Карапетяна правоохранители обнаружили около 100 наручных часов, а также несколько десятков мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Кроме того, в ходе обысков было изъято большое количество сильнодействующих психотропных препаратов.
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