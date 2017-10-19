Александр Овечкин выбил дверь ФБР: видео

Александр Овечкин потренировался выбивать двери с помощью тарана.
Взять таран в руки знаменитый россиянин решил во время посещения академии ФБР, куда хоккеисты «Вашингтона» отправились на экскурсию.
Спортсменам показали, как готовят сотрудников ФБР и предложили проверить себя в различных испытаниях. Так, Андре Бураковски и Никлас Бекстрём приняли участие в занятиях по рукопашному бою.
В руках Александра Овечкина же оказался специальный таран. С нескольких попыток нападающему удалось выбить дверь.
Спортсменам показали, как готовят сотрудников ФБР и предложили проверить себя в различных испытаниях. Так, Андре Бураковски и Никлас Бекстрём приняли участие в занятиях по рукопашному бою.
В руках Александра Овечкина же оказался специальный таран. С нескольких попыток нападающему удалось выбить дверь.
FBI Agent @ovi8 #ALLCAPS pic.twitter.com/VIsd6Dm4rS— Washington Capitals (@Capitals) 18 октября 2017 г.
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