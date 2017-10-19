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    Александр Овечкин выбил дверь ФБР: видео. Овечкин, США, ФБР, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАлександр Овечкин выбил дверь ФБР: видео

    Александр Овечкин выбил дверь ФБР: видео

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    • Фото: @Capitals / twitter.com
    Александр Овечкин выбил дверь ФБР: видео

    Александр Овечкин выбил дверь ФБР: видео

    Александр Овечкин выбил дверь ФБР: видео
    • Фото: @Capitals / twitter.com

      • Александр Овечкин потренировался выбивать двери с помощью тарана.

      Взять таран в руки знаменитый россиянин решил во время посещения академии ФБР, куда хоккеисты «Вашингтона» отправились на экскурсию.

      Спортсменам показали, как готовят сотрудников ФБР и предложили проверить себя в различных испытаниях. Так, Андре Бураковски и Никлас Бекстрём приняли участие в занятиях по рукопашному бою.

      В руках Александра Овечкина же оказался специальный таран. С нескольких попыток нападающему удалось выбить дверь.



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