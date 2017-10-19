Британец стал доктором философии благодаря групповому сексу

Сотрудник Бирмингемского университета Райан Скоутс защитил докторскую диссертацию о групповом сексе.
К работе ученый подошел со всей серьезностью: изучил имеющиеся материалы и выделил наиболее не изученную область. Оказалось, что до сих пор специалисты обходили внимание интимные отношения с участием двух партнеров мужского пола.
Как сообщает портал Dni.ру, Скоутс несколько месяцев изучал поведение молодых людей, после чего установил, что мужчины во время секса втроем стараются не контактировать друг с другом. Философ связал это с тем, что представители сильного пола боятся обвинений в гомосексуализме. Тем не менее, многие признали, что этот опыт эмоционально сблизил их.
Ученый успешно защитил диссертацию и получил степень доктора философии.
Как сообщает портал Dni.ру, Скоутс несколько месяцев изучал поведение молодых людей, после чего установил, что мужчины во время секса втроем стараются не контактировать друг с другом. Философ связал это с тем, что представители сильного пола боятся обвинений в гомосексуализме. Тем не менее, многие признали, что этот опыт эмоционально сблизил их.
Ученый успешно защитил диссертацию и получил степень доктора философии.
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