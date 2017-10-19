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    Британец стал доктором философии благодаря групповому сексу

    6 комментариев
    • Фото: @RScoats / twitter.com
    Британец стал доктором философии благодаря групповому сексу

    Британец стал доктором философии благодаря групповому сексу

    Британец стал доктором философии благодаря групповому сексу
  • Фото: @RScoats / twitter.com

    • Сотрудник Бирмингемского университета Райан Скоутс защитил докторскую диссертацию о групповом сексе.

    К работе ученый подошел со всей серьезностью: изучил имеющиеся материалы и выделил наиболее не изученную область. Оказалось, что до сих пор специалисты обходили внимание интимные отношения с участием двух партнеров мужского пола.

    Как сообщает портал Dni.ру, Скоутс несколько месяцев изучал поведение молодых людей, после чего установил, что мужчины во время секса втроем стараются не контактировать друг с другом. Философ связал это с тем, что представители сильного пола боятся обвинений в гомосексуализме. Тем не менее, многие признали, что этот опыт эмоционально сблизил их.

    Ученый успешно защитил диссертацию и получил степень доктора философии.

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