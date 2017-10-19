Депутаты Рады ходят на работу в париках и с накладными усами

Из-за митингующих у Верховной рады нардепы Украины начали ходить на работу в париках и с накладными усами.
Как пишет украинское издание «Вести», парламентарии надевают парики, приклеивают накладные усы и брови, а некоторые даже усиливают охрану и ездят с оружием. В частности, по словам депутата Сергея Каплина, так уже поступал лидер Радикальной партии Олег Ляшко и другие.
Сергей Каплин, депутат Рады: «Это не шутка. Парики, накладные усы и даже брови. Все, что может изменить внешность. Власть боится, что ее вынесут уже завтра».
Кроме того, отмечается, что депутаты стали активнее пользоваться подземными переходами в правительственном квартале Киева. Без удостоверений туда не пропускают, у входов стоит охрана и проверяет документы. Под землей парламентарии могут пройти на улицы Грушевского, Садовую и Шелковичную. Помимо того, наготове подземный переход из администрации президента к станции метро «Крещатик». Им пользовались еще во время Майдана.
Сообщается, что в правительственном квартале укреплены все здания, а на крышах дежурят снайперы.
Напомним, у стен Верховной рады проходит акция протеста, организованная несколькими политическими партиями, среди которых «Движение новых сил» Саакашвили. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенности и создать антикоррупционной суд. Не обошлось без столкновений с полицией и пострадавших. Протестующие объявили акцию бессрочной и установили более 60 палаток возле здания парламента.
Сергей Каплин, депутат Рады: «Это не шутка. Парики, накладные усы и даже брови. Все, что может изменить внешность. Власть боится, что ее вынесут уже завтра».
Кроме того, отмечается, что депутаты стали активнее пользоваться подземными переходами в правительственном квартале Киева. Без удостоверений туда не пропускают, у входов стоит охрана и проверяет документы. Под землей парламентарии могут пройти на улицы Грушевского, Садовую и Шелковичную. Помимо того, наготове подземный переход из администрации президента к станции метро «Крещатик». Им пользовались еще во время Майдана.
Сообщается, что в правительственном квартале укреплены все здания, а на крышах дежурят снайперы.
Напомним, у стен Верховной рады проходит акция протеста, организованная несколькими политическими партиями, среди которых «Движение новых сил» Саакашвили. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенности и создать антикоррупционной суд. Не обошлось без столкновений с полицией и пострадавших. Протестующие объявили акцию бессрочной и установили более 60 палаток возле здания парламента.
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