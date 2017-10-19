Сечин: слухи о «смерти» нефти преувеличены

Игорь Сечин заявил, что в ближайшие десятилетия нефть не перестанет быть основой энергетики.
Выступая на Х Евразийском форуме в Вероне, глава «Роснефти» подчеркнул, что слухи о «смерти» черного золота преувеличены.
Игорь Сечин, глава «Роснефти»: «Смею вас заверить, что слухи о „смерти“ нефти сильно преувеличены. Нефть останется основой мировой топливной энергетики и на перспективу 20–30 лет, и больше вперед».
При этом он отметил, что в ближайшие годы не стоит ждать и сильного роста цен на нефть. Сечин указал на то, что падение цен удалось остановить благодаря ограничению производства и сильному росту спроса. Однако это равновесие, отметил Сечин, пока хрупкое и неустойчивое из-за сланцевой добычи в США.
Также Сечин заявил, что соглашение нефтедобывающих стран о сокращении добычи работает, однако его цель пока не достигнута, а говорить о переломе положения дел на рынке нефти рано, передает РИА Новости.
Напомним, в конце прошлого года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились о сокращении добычи нефти. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Позднее срок его действия продлили до конца марта 2018 года.
Игорь Сечин, глава «Роснефти»: «Смею вас заверить, что слухи о „смерти“ нефти сильно преувеличены. Нефть останется основой мировой топливной энергетики и на перспективу 20–30 лет, и больше вперед».
При этом он отметил, что в ближайшие годы не стоит ждать и сильного роста цен на нефть. Сечин указал на то, что падение цен удалось остановить благодаря ограничению производства и сильному росту спроса. Однако это равновесие, отметил Сечин, пока хрупкое и неустойчивое из-за сланцевой добычи в США.
Также Сечин заявил, что соглашение нефтедобывающих стран о сокращении добычи работает, однако его цель пока не достигнута, а говорить о переломе положения дел на рынке нефти рано, передает РИА Новости.
Напомним, в конце прошлого года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились о сокращении добычи нефти. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Позднее срок его действия продлили до конца марта 2018 года.
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