В Марьине грабители в масках отняли у безработного 700 тысяч долларов

Полиция разбирается в обстоятельствах нападения, которое произошло на
юго-востоке Москвы. Там безработный житель Подмосковья стал жертвой грабителей.
Инцидент случился накануне днем в районе Марьино, но известно о нем стало только сегодня. У дома №163/1 по Люблинской улице к мужчине, который нес в руках две сумки, подошли четверо неизвестных в масках, брызнули ему в лицо из газового баллончика с перцовой смесью, выхватили обе сумки и скрылись.
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, в сумках, которые унесли злоумышленники, находилось 700 тысяч. Материальный ущерб превысил 40 миллионов рублей. О потерпевшем известно немногое: он живет в подмосковном Реутове и нигде не работает. Возбуждено дело о разбое, ведется розыск подозреваемых.
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, в сумках, которые унесли злоумышленники, находилось 700 тысяч. Материальный ущерб превысил 40 миллионов рублей. О потерпевшем известно немногое: он живет в подмосковном Реутове и нигде не работает. Возбуждено дело о разбое, ведется розыск подозреваемых.
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