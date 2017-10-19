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    В Марьине грабители в масках отняли у безработного 700 тысяч долларов

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    В Марьине грабители в масках отняли у безработного 700 тысяч долларов

    В Марьине грабители в масках отняли у безработного 700 тысяч долларов

    Полиция разбирается в обстоятельствах нападения, которое произошло на юго-востоке Москвы. Там безработный житель Подмосковья стал жертвой грабителей.

    Инцидент случился накануне днем в районе Марьино, но известно о нем стало только сегодня. У дома №163/1 по Люблинской улице к мужчине, который нес в руках две сумки, подошли четверо неизвестных в масках, брызнули ему в лицо из газового баллончика с перцовой смесью, выхватили обе сумки и скрылись.

    Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, в сумках, которые унесли злоумышленники, находилось 700 тысяч. Материальный ущерб превысил 40 миллионов рублей. О потерпевшем известно немногое: он живет в подмосковном Реутове и нигде не работает. Возбуждено дело о разбое, ведется розыск подозреваемых.

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