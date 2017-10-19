В Приморье 15-летний рэпер зарезал пристававшего к нему «продюсера»

Молодой рэпер с острова Русский во Владивостоке убил мужчину, который приставал к нему, представившись «продюсером».
По версии следствия, 23-летний мужчина представился подростку продюсером, который ищет таланты, и пригласил его на личную встречу. 18 октября начинающий рэпер встретился с лжепродюсером. В салоне автомобиля мужчина начал приставать к подростку, в ответ тот несколько раз ударил его ножом. От полученных ранений потерпевший скончался.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подросток задержан, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подросток задержан, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
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