В ХМАО задержанный за пьяную езду водитель повесился в полицейском участке

Житель Югры, задержанный в состоянии опьянения за рулем автомобиля, совершил самоубийство в отделении полиции.
По данным регионального УМВД, 49-летнего мужчину задержали вечером в среду в поселении Солнечный Сургутского района за езду в пьяном виде. При этом ранее его уже лишали водительских прав.
Задержанного доставили в отделение полиции, где спустя некоторое время он и покончил с собой.
Пресс-служба УМВД по региону: «Мужчина был доставлен в помещение для административно задержанных граждан, где спустя некоторое время совершил самоубийство через повешение».
По данному факту проводится проверка, будет дана оценка действиям сотрудников дежурной смены отдела полиции. Собственную проверку также проводит Следственный комитет.
Задержанного доставили в отделение полиции, где спустя некоторое время он и покончил с собой.
Пресс-служба УМВД по региону: «Мужчина был доставлен в помещение для административно задержанных граждан, где спустя некоторое время совершил самоубийство через повешение».
По данному факту проводится проверка, будет дана оценка действиям сотрудников дежурной смены отдела полиции. Собственную проверку также проводит Следственный комитет.
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