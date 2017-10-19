Суд присяжных
ТВ-Эфир
Суд присяжных

    Поджог назван основной версией причины пожара в «Синдике»

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    Поджог назван основной версией причины пожара в «Синдике»

    Поджог назван основной версией причины пожара в «Синдике»

    Поджог назван основной версией причины пожара в «Синдике»
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Правоохранители исключили короткое замыкание и нарушение техники безопасности из списка возможных причин пожара на строительном рынке «Синдика».

    Эксперты, работающие над установлением причин крупного пожара на строительном рынке «Синдика» в Москве, выдвинули на первый план версию поджога. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

    Источник: «Версия с неисправностью электрики или короткого замыкания полностью исключена. На первый план вышла версия поджога».

    На эту версию указывают также свидетельства очевидцев и стремительное распространение пожара на огромной территории — 55 тысяч квадратных метров. Впрочем, сделать окончательный вывод только предстоит, уточнил собеседник агентства. Если версия поджога подтвердится, будет возбуждено уголовное дело.

    смотретьНазваны первые версии пожара в ТЦ «Синдика»
    Названы первые версии пожара в ТЦ «Синдика»
    Напомним, пожар в «Синдике» начался днем 8 октября. Из здания были эвакуированы тысячи посетителей и сотрудников. Сначала загорелось складское помещение на цокольном этаже, оттуда огонь перекинулся на парковку, а затем охватил практически все здание. Черный дым был виден на расстоянии нескольких километров. Ущерб от пожара составил более четырех миллиардов рублей.

    Новости по теме

    Пожар в ТЦ «Синдика»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru