Поджог назван основной версией причины пожара в «Синдике»

Правоохранители исключили короткое замыкание и нарушение техники безопасности из списка возможных причин пожара на строительном рынке «Синдика».
Эксперты, работающие над установлением причин крупного пожара на строительном рынке «Синдика» в Москве, выдвинули на первый план версию поджога. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник: «Версия с неисправностью электрики или короткого замыкания полностью исключена. На первый план вышла версия поджога».
На эту версию указывают также свидетельства очевидцев и стремительное распространение пожара на огромной территории — 55 тысяч квадратных метров. Впрочем, сделать окончательный вывод только предстоит, уточнил собеседник агентства. Если версия поджога подтвердится, будет возбуждено уголовное дело.
Напомним, пожар в «Синдике» начался днем 8 октября. Из здания были эвакуированы тысячи посетителей и сотрудников. Сначала загорелось складское помещение на цокольном этаже, оттуда огонь перекинулся на парковку, а затем охватил практически все здание. Черный дым был виден на расстоянии нескольких километров. Ущерб от пожара составил более четырех миллиардов рублей.
Источник: «Версия с неисправностью электрики или короткого замыкания полностью исключена. На первый план вышла версия поджога».
На эту версию указывают также свидетельства очевидцев и стремительное распространение пожара на огромной территории — 55 тысяч квадратных метров. Впрочем, сделать окончательный вывод только предстоит, уточнил собеседник агентства. Если версия поджога подтвердится, будет возбуждено уголовное дело.
Напомним, пожар в «Синдике» начался днем 8 октября. Из здания были эвакуированы тысячи посетителей и сотрудников. Сначала загорелось складское помещение на цокольном этаже, оттуда огонь перекинулся на парковку, а затем охватил практически все здание. Черный дым был виден на расстоянии нескольких километров. Ущерб от пожара составил более четырех миллиардов рублей.
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