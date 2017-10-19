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Суд присяжных

    МВД Украины: катастрофа с Lexus в Харькове была предопределена

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    • Фото: Виктор Мостовой / vk.com
    МВД Украины: катастрофа с Lexus в Харькове была предопределена

    МВД Украины: катастрофа с Lexus в Харькове была предопределена

    МВД Украины: катастрофа с Lexus в Харькове была предопределена
  • Фото: Виктор Мостовой / vk.com

    • В МВД Украины призвали ужесточить наказание за проезд на красный свет после трагедии с шестью погибшими в центре Харькова.

    Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что внедорожник Lexus, сбивший людей в Харькове, уже попадался на нарушении ПДД. В частности, волонтеры нашли видео, где этот же внедорожник проезжает на красный свет.

    В связи с этим Геращенко заявил, что «трагедия в Харькове была предопределена», а также призвал «покончить с популизмом» и ужесточить наказание для тех, кто проезжает на красный свет или нарушает правила проезда перекрестка.

    При этом советник главы МВД отметил, что пока неизвестно, управляла ли Lexus 20-летняя девушка-мажор или кто-то из ее родных.

    Волонтеры только что показали видео, на котором этот же Лексус RX350 (номер АХ 0032 ЕС) уже проезжал на красный свет зим…

    Опубликовано Антоном Геращенко 18 октября 2017 г.


    смотретьВ Харькове внедорожник на полной скорости протаранил группу пешеходов
    В Харькове внедорожник на полной скорости протаранил группу пешеходов
    Автокатастрофа в центре Харькова произошла накануне вечером, 18 октября. Lexus RX, который двигался на красный свет, столкнулся с Volkswagen Touareg. От удара Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов.

    смотретьВрезавшимся в группу пешеходов Lexus в Харькове управляла студентка
    Врезавшимся в группу пешеходов Lexus в Харькове управляла студентка
    В результате погибли шесть человек, пятеро были госпитализированы. Две пострадавшие девушки сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии.

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