МВД Украины: катастрофа с Lexus в Харькове была предопределена

В МВД Украины призвали ужесточить наказание за проезд на красный свет после трагедии с шестью погибшими в центре Харькова.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что внедорожник Lexus, сбивший людей в Харькове, уже попадался на нарушении ПДД. В частности, волонтеры нашли видео, где этот же внедорожник проезжает на красный свет.
В связи с этим Геращенко заявил, что «трагедия в Харькове была предопределена», а также призвал «покончить с популизмом» и ужесточить наказание для тех, кто проезжает на красный свет или нарушает правила проезда перекрестка.
При этом советник главы МВД отметил, что пока неизвестно, управляла ли Lexus 20-летняя девушка-мажор или кто-то из ее родных.
Автокатастрофа в центре Харькова произошла накануне вечером, 18 октября. Lexus RX, который двигался на красный свет, столкнулся с Volkswagen Touareg. От удара Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов.
В результате погибли шесть человек, пятеро были госпитализированы. Две пострадавшие девушки сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии.
В связи с этим Геращенко заявил, что «трагедия в Харькове была предопределена», а также призвал «покончить с популизмом» и ужесточить наказание для тех, кто проезжает на красный свет или нарушает правила проезда перекрестка.
При этом советник главы МВД отметил, что пока неизвестно, управляла ли Lexus 20-летняя девушка-мажор или кто-то из ее родных.
Волонтеры только что показали видео, на котором этот же Лексус RX350 (номер АХ 0032 ЕС) уже проезжал на красный свет зим…Опубликовано Антоном Геращенко 18 октября 2017 г.
Автокатастрофа в центре Харькова произошла накануне вечером, 18 октября. Lexus RX, который двигался на красный свет, столкнулся с Volkswagen Touareg. От удара Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов.
В результате погибли шесть человек, пятеро были госпитализированы. Две пострадавшие девушки сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии.
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