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    Завершены работы по электрификации станции Лужская Октябрьской железной дороги. Ленинградская область, железные дороги, поезда, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗавершены работы по электрификации станции Лужская Октябрьской железной дороги

    Завершены работы по электрификации станции Лужская Октябрьской железной дороги

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    Завершены работы по электрификации станции Лужская Октябрьской железной дороги

    Завершены работы по электрификации станции Лужская Октябрьской железной дороги

      На Октябрьской железной дороге завершилась модернизация станции Лужская. Теперь это один из самых крупных и современных сортировочных узлов в стране. Пропускную способность участка увеличили с помощью компьютерных технологий. Локомотивы, которые формируют составы, оснастили автопилотом.

      Тепловоз набирает ход, а в кресле машиниста никого нет. На этой станции 180-тонные маневровые локомотивы развозят составы по путям самостоятельно. На автопилоте тягач сортирует тысячи вагонов с разными грузами. Сверху видно, какой это большой железнодорожный узел у морского порта Усть-Луга и как много задач у локомотивов. Самостоятельными и умными их делают программная начинка, навигационная система и датчики на корпусе. Но машинисты работу не потеряли.

      Сергей Шленсковой, машинист локомотива: «Мы установили на локомотив лазерные дальномеры. Мы не вмешиваемся особо, только контролируем».

      Железнодорожная схема станции подобна огромной паутине на компьютерах в пункте управления. На берег Финского залива Балтийского моря доставляют миллионы тонн грузов. Судя по вагонам, это уголь, нефтепродукты, металл, минеральные удобрения. Чтобы все быстро отсортировать и направить дальше, нужна суперстанция железной дороги, которая уже растянулась на 22 километра. Локомотивы, управляемые кликами мышки, позволяют выигрывать время.

      Максим Жуков, дежурный: «Оператор сидит у компьютера. Все очень круто, нам не надо вызывать машиниста и давать ему сто задач».

      Лужская давно работает, но строительство новых терминалов продолжается, будет дополнительный для угля и отдельный для минеральных удобрений. Объем грузов здесь через 3 года должен превысить 100 миллионов тонн в год. От портовых услуг соседних Прибалтийских стран можно будет во многом отказаться путем перевода всех стрелок в своих интересах. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина.

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