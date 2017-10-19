Завершены работы по электрификации станции Лужская Октябрьской железной дороги

На Октябрьской железной дороге завершилась модернизация станции Лужская. Теперь это один из самых крупных и современных сортировочных узлов в стране. Пропускную способность участка увеличили с помощью компьютерных технологий. Локомотивы, которые формируют составы, оснастили автопилотом.

Тепловоз набирает ход, а в кресле машиниста никого нет. На этой станции 180-тонные маневровые локомотивы развозят составы по путям самостоятельно. На автопилоте тягач сортирует тысячи вагонов с разными грузами. Сверху видно, какой это большой железнодорожный узел у морского порта Усть-Луга и как много задач у локомотивов. Самостоятельными и умными их делают программная начинка, навигационная система и датчики на корпусе. Но машинисты работу не потеряли.



Сергей Шленсковой, машинист локомотива: «Мы установили на локомотив лазерные дальномеры. Мы не вмешиваемся особо, только контролируем».



Железнодорожная схема станции подобна огромной паутине на компьютерах в пункте управления. На берег Финского залива Балтийского моря доставляют миллионы тонн грузов. Судя по вагонам, это уголь, нефтепродукты, металл, минеральные удобрения. Чтобы все быстро отсортировать и направить дальше, нужна суперстанция железной дороги, которая уже растянулась на 22 километра. Локомотивы, управляемые кликами мышки, позволяют выигрывать время.



Максим Жуков, дежурный: «Оператор сидит у компьютера. Все очень круто, нам не надо вызывать машиниста и давать ему сто задач».



Лужская давно работает, но строительство новых терминалов продолжается, будет дополнительный для угля и отдельный для минеральных удобрений. Объем грузов здесь через 3 года должен превысить 100 миллионов тонн в год. От портовых услуг соседних Прибалтийских стран можно будет во многом отказаться путем перевода всех стрелок в своих интересах. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина.