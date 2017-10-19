После обрушения моста жители уральского села оказались отрезаны от цивилизации

Между жителями уральского села Филькино выросла пропасть, причем в буквальном смысле. Автомобильный мост, который соединял два берега, рухнул под тяжестью грузовика, который случайно заехал на ветхую переправу. Теперь половина деревни оказалась отрезана от цивилизации. Чтобы попасть к родным, в магазин или больницу, людям приходится рисковать жизнью.

Между свекровью, ее невесткой и внуками теперь настоящая пропасть. И дело тут не в семейных взаимоотношениях. Мост, который соединяет два берега в деревне Филькино, канул в реку. Разлучил сельчан заблудившийся водитель грузовика. Он вез кому-то целый кузов шлака, но ошибся адресом и по иронии судьбы свернул на улицу Кирпичную.



Надежда Ильчикова, местная жительница: «Я копала в огороде, смотрю — КамАЗ подъезжает сюда. Думала, он развернется, а он дальше поехал. Потом слышу грохот, выхожу — КамАЗ уже лежит».



Надежда Ильчикова хотела предупредить путника, но не успела. Деревянный мост, построенный полвека назад, давно перестал быть надежной переправой. Даже на легковых автомобилях местные жители ездили здесь на свой страх и риск. А тут многотонная машина.



После обрушения прошло уже две недели. За это время чиновники не удосужились даже перекинуть через обрыв несколько досок, чтобы люди могли спокойно передвигаться, поэтому уцелевшее бревно — единственный путепровод к цивилизации.



Страшно, а идти приходится, ведь на том берегу магазины, больницы и колонки с питьевой водой. По этому же бревну теперь детям нужно ходить в школу, но отпускать их родители не рискуют. Подробности — в репортаже корреспондента Ольги Зенковой.