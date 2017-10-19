На Урале рецидивистов задержали за ограбление пенсионерки и двойное убийство

Правоохранители разбираются в обстоятельствах сразу нескольких преступлений, совершенных в один вечер в городе Серове Свердловской области. Там убиты двое продавцов промтоварного магазина, а также ранена и ограблена пожилая женщина.
Накануне вечером на улице Нахабина неизвестные пырнули ножом пенсионерку и отобрали у нее сумку. Раненую горожанку госпитализировали. Пока правоохранители выясняли детали этого нападения, поступила информация о двойном убийстве. На улице Мира в магазине «Промтовары» нашли тела двух продавщиц. Также выяснилось, что из кассы торговой точки пропала выручка в размере 50 тысяч рублей. О задержании подозреваемых в этих преступлениях сообщается на сайте регионального управления МВД.
Валерий Горелых, руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД по Свердловской области: «В общей сложности на раскрытие этих преступлений сыщикам понадобилось 5 часов. К утру двое подозреваемых 1989 года рождения уже находились под стражей. Взяли их в гостиничном комплексе на автовокзале, где они к тому времени пировали на украденные деньги. Фактически это рецидивисты, проживающие в Серове. Оба недавно освободились из исправительной колонии №62. Один вышел полгода назад, второй пребывает на свободе всего месяц. Первый судим за причастность к разбою, грабежу, кражам, уничтожению чужого имущества и изнасилованию, а второй — за совершение развратных действий сексуального характера, разбой и грабеж. Часть похищенного изъята».
Сотрудники уголовного розыска выясняют, не причастны ли задержанные к другим преступлениям, совершенным на территории региона. В связи с убийством продавщиц уголовное дело возбудили по статьям «Убийство двух лиц, сопряженное с разбоем» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», а по факту нападения на пенсионерку по статьям «Покушение на убийство» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Сообщается, что оба уголовных дела объединены в одно производство. Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения, готовятся документы для ходатайства об аресте.
Валерий Горелых, руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД по Свердловской области: «В общей сложности на раскрытие этих преступлений сыщикам понадобилось 5 часов. К утру двое подозреваемых 1989 года рождения уже находились под стражей. Взяли их в гостиничном комплексе на автовокзале, где они к тому времени пировали на украденные деньги. Фактически это рецидивисты, проживающие в Серове. Оба недавно освободились из исправительной колонии №62. Один вышел полгода назад, второй пребывает на свободе всего месяц. Первый судим за причастность к разбою, грабежу, кражам, уничтожению чужого имущества и изнасилованию, а второй — за совершение развратных действий сексуального характера, разбой и грабеж. Часть похищенного изъята».
Сотрудники уголовного розыска выясняют, не причастны ли задержанные к другим преступлениям, совершенным на территории региона. В связи с убийством продавщиц уголовное дело возбудили по статьям «Убийство двух лиц, сопряженное с разбоем» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», а по факту нападения на пенсионерку по статьям «Покушение на убийство» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Сообщается, что оба уголовных дела объединены в одно производство. Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения, готовятся документы для ходатайства об аресте.
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