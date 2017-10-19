В Хакасии пьяная женщина убила и расчленила соседку по коммуналке

Жительница Саяногорска во время ссоры зарезала соседку по коммунальной квартире. После женщина расчленила тело и вместе с мужем вывезла его из дома.
Тело убитой 64-летней женщины нашли в районе 5-го Енисейского переулка Саяногорска. Вскоре задержали и подозреваемую 31-летнюю соседку по коммуналке. Выяснилось, что женщины жили в разных комнатах в одной квартире, вели раздельное хозяйство, родственницами не были. Отношения у них не складывались.
Вечером 16 октября подозреваемая после распития спиртного поссорилась с соседкой и ударила ее ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным — потерпевшая скончалась на месте. После этого женщина расчленила тело убитой и вместе с мужем вывезла его в один из городских переулков, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение.
Вечером 16 октября подозреваемая после распития спиртного поссорилась с соседкой и ударила ее ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным — потерпевшая скончалась на месте. После этого женщина расчленила тело убитой и вместе с мужем вывезла его в один из городских переулков, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение.
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