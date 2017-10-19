В Новокузнецке убийца бомжа на оглашении приговора вбил гвоздь себе в голову

Оглашение приговора в Куйбышевском районном суде города Новокузнецка обернулось доследственной проверкой. Мужчина, которого за убийство бомжа суд решил отправить на 14 лет в колонию особого режима, нанес себе увечья. Услышав вердикт, он принялся биться головой об лавочку и воткнул гвоздь себе в висок.
Как сообщила старший помощник прокурора Кузбасса Елена Тушкевич, покалечил себя бездомный 1972 года рождения, ранее судимый за убийство с отягчающими обстоятельствами и угрозу убийством собственной бабушке. На этот раз он предстал перед судом за расправу над бомжем.
Елена Тушкевич, старший помощник прокурора Кузбасса: «Он до последнего рассчитывал, что суд его оправдает, но судья огласил приговор: 14 лет особого режима. Услышав обвинительный приговор, мужчина начал биться головой об лавочку, после чего достал железный предмет, похожий на гвоздь, и воткнул его себе в голову, в область виска».
Из зала суда раненого увезли в больницу в состоянии комы. Позже он пришел в себя и написал заявление об ознакомлении с материалами рассмотренного в суде дела. Сообщается, что травмированный гражданин остается под стражей, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Как передает сайт «Комсомольской правды», по факту случившегося проводится доследственная проверка. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства произошедшего и проверить действия конвойной службы.
Елена Тушкевич, старший помощник прокурора Кузбасса: «Он до последнего рассчитывал, что суд его оправдает, но судья огласил приговор: 14 лет особого режима. Услышав обвинительный приговор, мужчина начал биться головой об лавочку, после чего достал железный предмет, похожий на гвоздь, и воткнул его себе в голову, в область виска».
Из зала суда раненого увезли в больницу в состоянии комы. Позже он пришел в себя и написал заявление об ознакомлении с материалами рассмотренного в суде дела. Сообщается, что травмированный гражданин остается под стражей, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Как передает сайт «Комсомольской правды», по факту случившегося проводится доследственная проверка. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства произошедшего и проверить действия конвойной службы.
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