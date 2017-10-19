Десятки сирийцев под покровом ночи покинули подконтрольную боевикам территорию

Сирийские спецслужбы помогли десяткам жителей провинции Алеппо покинуть территорию, подконтрольную боевикам. Операция прошла ночью при поддержке российских военных.

Три десятка человек вместе с семьями почти километр пробирались к позициям правительственной армии. Согласно мерам безопасности, всех тщательно досмотрели. Это необходимо, чтобы удостовериться, что никто не пытается пронести с собой пояс смертника. После этого беженцев отправили в укрытие.



Житель сирийской провинции Алеппо: «Террористы не давали нам уйти. Мы несколько лет жили рядом с ними, нас заставляли работать на них. Но теперь у боевиков кончаются силы. Они дали нам оружие, и хотели заставить воевать. Больше ждать было нельзя, когда наступила ночь, мы сбежали».



Некоторые сирийцы бежали с оружием. Теперь им предстоит доказать, что они не воевали против правительственной армии. В случае невиновности люди смогут рассчитывать на амнистию.